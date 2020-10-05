GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2020

CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak.

(TBMM/15.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.?

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Galata Kulesi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.20)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Köln Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Almanya ile çarşamba günü yapılacak özel maça ilişkin soruları cevaplayacak. Milliler, son çalışmasını statta yapacak.

(Köln/20.30/21.00)

2- ULEB Avrupa Kupası'nın 2. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak.

(Kazan/19.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 1. haftasında ertelenen Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor ve 4. haftada ertelenen VakıfBank- Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 5. ve son maçında ev sahibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/21.00)

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2020 - Son Dakika

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