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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2021

05.09.2021 23:58
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Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 tedbirleriyle ders başı yapacak.

6 Nisan 1920

1- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 tedbirleriyle ders başı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.

(İstanbul/15.00)

4- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulunacak ve Kağıthane Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.45/11.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (819 gün) vadeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarıyla sona erecek.

(Roma)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, tekvandoda gümüş madalya kazanan Meryem Çavdar ve bronz madalya alan Mahmut Bozteke'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan olimpiyat kafilesi yurda dönecek.

(İstanbul/05.20)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, Johan Cruijff Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını da statta yapacak.

(Amsterdam/20.30/21.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Tampere/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Finali'nde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00)

5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçları sürecek.

(New York)

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İstanbul, Ankara, Milli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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