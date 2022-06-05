GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2022

05.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2022

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Çevre ve Çocuk Akademisi ve Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB'da düzenlenecek Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi ile Yeni Destekler ve Portal Tanıtımı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'na katılacak, temaslarda bulunacak.

(Ankara/12.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.

(Vilnius/17.45/18.30)

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas ve bir futbolcu LFF Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Litvanya, statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(Vilnius/16.30/17.00)

2- Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışı'nın basın toplantısı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar'ın katılımıyla Beykoz'daki Gümüşsuyu Restoran'da yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: 'Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur' CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: 'Doğru Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2022 - Son Dakika
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