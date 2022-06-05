GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Çevre ve Çocuk Akademisi ve Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB'da düzenlenecek Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi ile Yeni Destekler ve Portal Tanıtımı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'na katılacak, temaslarda bulunacak.

(Ankara/12.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.

(Vilnius/17.45/18.30)

Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas ve bir futbolcu LFF Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Litvanya, statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(Vilnius/16.30/17.00)

2- Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışı'nın basın toplantısı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar'ın katılımıyla Beykoz'daki Gümüşsuyu Restoran'da yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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