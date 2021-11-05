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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Kasım 2021

05.11.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Kasım 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filizli Köşk'te düzenlenecek "Anayasalar ve Siyaset" konulu konferans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filizli Köşk'te düzenlenecek "Anayasalar ve Siyaset" konulu konferans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde başka partilerden CHP'ye geçen üyelerle İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/13.30)???????

2- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ağrı/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Mardin/12.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftaya Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor- Altay ve Beşiktaş- Trabzonspor maçlarıyla sürecek.

(Sivas/13.30/Malatya/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor- Manisa FK, MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu- Eyüpspor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/Samsun/16.00/Ankara/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig'de 11. hafta 3 maçla başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası başlayacak; Gaziantep Basketbol- Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/Denizli/18.00/Bursa/20.15)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray, OGM Ormanspor- Elazığ İl Özel İdare, Nesibe Aydın- Bellona Kayseri Basketbol, Hatayspor-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/13.00/Ankara/14.00/16.00/Hatay/14.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Mert Grup Sigorta-VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru- Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.30/17.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası, Yeni Kızıltepespor- Sorgun Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor maçlarıyla başlayacak.

(Mardin/16.00/Bursa/17.30)

8- Türkiye Güreş, Judo ve Halk Oyunları Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara)

9- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30)

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Mustafa Şentop, İstanbul, Sigorta, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Kasım 2021 - Son Dakika


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