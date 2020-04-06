GÜNDEM ÖZETİ / 6 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansı (AA) 100 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "100yil.aa.com.tr" erişime açılacak.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin savunma bakanları video konferans yöntemiyle toplantı düzenleyecek.

(Brüksel)

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