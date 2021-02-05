GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2021

05.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Törenine katılacak.

(İzmir/12.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Törenine katılacak, Malatya Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek brifing alacak. Karaismailoğlu, Tohma Köprüsü açılış törenine katıldıktan sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Malatya/10.30/11.30/14.00/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbi karşılaşmasını izleyecek.

(İstanbul/19.00)

2- Süper Lig'in 24. haftası Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir- Fatih Karagümrük, Fenerbahçe-Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00)

3- TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesine Tuzlaspor-Menemenspor, İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor- Altay ve Adana Demirspor- Ankaraspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Galatasaray, Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen- Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasından 2 maç yapılacak.

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor maçıyla başlayacak.

(Aydın/15.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftası Arhavi Voleybol-Solhanspor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor, Spor Toto- Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta ve İnegöl Belediyespor- Halkbank maçlarıyla başlayacak.

(Artvin/13.00/İstanbul/14.00/14.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 2 maçla başlayacak; Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası 2 maçla sona erecek.

8- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/09.00-21.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor ABD Kongresi'ne sunulacak Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu Ölü sayısı artıyor! Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor Birlikte olduğu kadınları damgalayan sapkının, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Korkutan manzara! Derin yarıkların oluştuğu Acıgöl'de, havzalar çökme tehlikesi yaşıyor Korkutan manzara! Derin yarıkların oluştuğu Acıgöl'de, havzalar çökme tehlikesi yaşıyor         
23:41
Bakan Ziya Selçuk, okulların açılmasını tek şarta bağladı Bakan Ziya Selçuk, okulların açılmasını tek şarta bağladı         
23:28
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı         
22:21
Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu         
21:48
Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı         
21:23
Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı         
20:27
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir         
16:31
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum         
14:26
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 00:19:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei