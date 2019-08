GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle bir araya gelecek.(TBMM/09.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte il değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, belediye arıtma alanında incelemede bulunacak ve belediyeyi ziyaret edecek.(Isparta/11.00/13.30/15.30/16.30)2- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlıkları arasındaki "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.(Ankara/10.30)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet törenine katılacak ardından özel harekat yerleşkesinde incelemelerde bulunacak.(Diyarbakır/10.00/12.00)4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M.İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak özel eğitim okulu için düzenlenecek protokol imza törenine katılacak.(Ankara/09.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyorAdalet Bakanı Abdulhamit Gül büyükelçilere hitap edecek.Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün konferans kapsamında konuşma yapacak.(Ankara/15.00/17.45/19.00)2- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara/İslamabad)3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.(İdlib/Halep)GÜNCEL1- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.30)2- FETÖ davalarıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)Adana'da, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 4 sanıklı davanın duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Adana/ 11.00)SPOR1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.(İstanbul/20.45)2- TFF Süper Kupa, Ankara'da sahibini bulacak.Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/21.30)3- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor'un ise Sırbistan ekibi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçlar öncesi her iki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Sergen Yalçın, müsabakaların yapılacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.(Prag/18.00/Belgrad/20.20)4- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile karşılaşacak.(Enschede/19.30)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.