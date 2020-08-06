GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunacak, Denizli İl Yatırım Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Karaismailoğlu, Uşak Çevre Yolu şantiyesinde çalışmaları inceleyecek.

(Denizli/10.00-16.30/Uşak/18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Salarha Tüneli'nde düzenlenecek törene katılacak.

(Rize/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City- Real Madrid ve Juventus- Olympique Lyon karşılaşmaları yapılacak.

(Manchester/Torino/22.00)

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