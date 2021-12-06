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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Aralık 2021

06.12.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Aralık 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine ve CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine ve CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.45/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3 - TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Dortmund/23.00)

3- Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Nef Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık da karşılaşmayı izleyecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg en Bresse/22.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel-U Net Holon takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya'nın SWD Powervolleys takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın 1. MCM Diamant Kaposvar takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Emel Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Aralık 2021 - Son Dakika


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