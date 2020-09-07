GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin incir alım sezonu açılışına katılacak.

(Aydın/10.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 1 Ocak 2017'de düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)

2- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Misli.com arasında Sultanlar Ligi isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30)

4- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un eleme maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da sürüyor. Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Marsicovetere/18.00)

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