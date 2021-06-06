GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı- Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.

(Paris)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezon play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

2- A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor.

(Harsewinkel/19.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/13.00)

4- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Conrad İstanbul Bosphorus'ta yapılacak.

(İstanbul/15.00)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) son 16 turu maçları yapılacak.

(Paris)

6- Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan'da sürecek. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 52, erkeklerde 66 kiloda müsabakalar yapılacak.

(Budapeşte)

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