GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2020

06.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunacak, E-scooter yarışının startını verecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00-09.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Washington/New York)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 8. haftasında, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/Antalya/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftasına, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Giresunspor, Ümraniyespor-Tuzlaspor ve Ankaraspor- Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Ankara/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Anadolu Efes, OGM Ormanspor- Aliağa Petkimspor ve Frutti Extra Bursaspor- Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, İlbank- PTT, Türk Hava Yolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/14.00/15.30/19.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Muratpaşa Belediyespor- Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Antalya/13.00)

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Mustafa Şentop, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2020 - Son Dakika


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