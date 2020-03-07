GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mart 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenecek BIO Türkiye Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu "Türkiye Buluşması Açılış Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek, "15 Temmuz Yurt Yerleşkesi" açılış programına, Gençlik Buluşması'na, AK Parti Selçuklu İlçe 7. Olağan Kongresi'ne, "AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı Yeni Üye Tanıtım Programı"na katılacak.

(Konya/09.30-16.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kayseri/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 25. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK- Trabzonspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/14.00/Gaziantep/İzmir/17.00/İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 26. hafta Keçiörengücü- Boluspor, Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük- Adana Demirspor, Eskişehirspor- Giresunspor, Bursaspor- İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/Hatay/14.00/İstanbul/Eskişehir/16.30/Bursa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor- Türk Telekom, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/20.00)

4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Adana'da sahibini bulacak.

Organizasyonun finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor, Adana Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Adana/15.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşacak.

(İstanbul/13.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftaya Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.

(Artvin/İstanbul/14.00/Yozgat/16.00/İzmir/17.00)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası çeyrek final rövanş maçında Macaristan temsilcisi Siofok ile deplasmanda karşılaşacak.

(Siofok/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta 3 maçla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 27. hafta 3, TFF 3. Lig'de 27. hafta 4 müsabakayla başlayacak.

10- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları Vodafone Park'ta düzenlenecek Vodafone Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

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