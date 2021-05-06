GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Cemil Erhan için Patnos Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Ağrı/12.10)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Gönül Sohbetleri" ile "TÜGVA Gelişim Akademisi" programlarına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/18.00/22.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse karşı yerli imkanlarla geliştirilen, insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptıracak.

(Ankara/20.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Etap meyve bahçelerinde incelemelerde bulunup basın açıklaması yapacak, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü, ardından Banvit Fabrikası'nı ziyaret edecek, Nora Su Ürünleri'nde midye hasadına katılacak.

(Balıkesir/11.15-17.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, mart ayı dış ticaret endekslerini ve 2019 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Türkiye'yi ziyaret edecek.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği'nin içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Ankara)

3- AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde, AB liderleri ve 27 ülkenin başbakanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisinin katılımıyla Sosyal Zirve düzenlenecek.

(Porto)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Pınar Karşıyaka, İspanyol ekip Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Günün diğer yarı final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) karşı karşıya gelecek.

(Nizhny Novgorod/19.00/21.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasından ertelenen Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçları yapılacak.

(Gaziantep/16.00/İstanbul/18.00)

3- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son haftası, Beypiliç Boluspor- Eskişehirspor ve Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bolu/16.00/Manisa/20.30)

4- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur E Grubu'nda Türkiye ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

(Maribor/17.00)

5- CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur E Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında ev sahibi Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

(Viana do Castelo/22.00)

6- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesinde erkeklerin müsabakaları başlayacak, kadınların maçlarına devam edilecek.

(İzmir/09.00)

7- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda kadınlarda müsabakalar başlayacak; serbest stil mücadelesi tamamlanacak.

(Sofya/10.00)

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