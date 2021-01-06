GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2021

06.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Bakan Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklamada bulunulacak.

(Ankara/17.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/12.30/14.40)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek ve İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesi, Eski Stadyum Alanı Millet Bahçesi ve Kentsel Dönüşüm Proje Alanı ile Eski Otogar Küçük Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm alanlarında incelemede bulunarak AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ordu/11.15-16.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabul edecek.

(Ankara/12.00 )

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında, cuma günü uzaya fırlatılacak Türksat 5A Uydusu ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/18.00)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının Aralık 2020 dönemi reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Başbakanı Antonio Costa tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lizbon)

2- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları takip ediliyor.

(Washington)

3- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılması ile Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Doha)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da yurt inşaatı inceleyecek ardından Burdur'da Salda Gölü'nü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ve Bucak Belediyesini ziyaret edecek, merkez spor salonunda incelemelerde bulunarak il yatırım protokol imza törenine katılacak.

(Isparta/13.30/Burdur/15.00-19.15)

2- Süper Lig'in 17. haftası Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen Ankaraspor- Adanaspor ve 13. haftasından ertelenen İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

4- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 17'nci ve sezonun ilk yarısının son haftası, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor maçıyla tamamlanacak.

(Kırıkkale/13.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18'inci ve normal sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor- Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.

(Bursa/19.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-İlbank ve 13. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt- Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

8- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçları başlayacak.

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Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2021 - Son Dakika


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