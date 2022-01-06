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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2022

06.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi ağaç fosilini ziyaret edecek, Dereağzı ile Adnan Kahveci mahallelerinde toplu açılış, Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma ile "Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri" törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi ağaç fosilini ziyaret edecek, Dereağzı ile Adnan Kahveci mahallelerinde toplu açılış, Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma ile "Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri" törenlerine katılacak.

(İstanbul/09.30-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demirciler Mahallesi'nde şantiye ziyaretinde bulunacak, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/16.00/18.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye Camisi ve 2. Yeditepe Bienali'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi'nde toplu açılış ile Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 kreşin toplu temel atma törenlerine katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.00-16.30)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma İçin Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi kapsamında hayata geçirilen, Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti teşkilatıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Simav Seracılık OSB alanı ve su kuyularında incelemede bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.

(Kütahya/08.30-17.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin "Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek,

AK Parti İlçe başkanlarıyla toplantı yapacak. Karaismailoğlu, Demirkapı Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/10.30-21.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, finansal yatırım araçlarının Aralık 2021 dönemi reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı bitiminde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Fethiye Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Fethiye Camisi Gençlik Merkezi açılışı, Gençlik Buluşması ve Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde mevlit programına katılacak, yatsı namazı kıldıracak.

(Kars/11.45-18.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla düzenlediği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda etkinlikler başlayacak.

(Kars/14.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı başlayacak.

20. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

(Trabzon/20.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 14. haftanın ilk maçı Yeşilyurt-VakıfBank mücadelesiyle başlayacak.

(İstanbul/14.00)

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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