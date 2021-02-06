GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2021

06.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2021, System.String[]

Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 24. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 20. haftasına Ankara Keçiörengücü- Adanaspor, Altınordu- Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor, Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex ve TOFAŞ- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasına İlbank-Fenerbahçe Opet, Karayolları- Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları- PTT ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/15.30/Aksaray/14.00/İstanbul/13.00/15.30/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/16.00/İzmir/20.00)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Lada takımıyla karşılaşacak.

(Tolyatti/15.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 4 maçla tamamlanacak.

9- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek.

(İstanbul/10.00-18.30)

10- Futbolda Katar'daki 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na devam edilecek. İlk yarı final maçında Brezilya ekibi Palmeiras ile Meksika ekibi Tigres karşılaşacak; 5'incilik mücadelesinde Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ile Katar'dan El Duhail karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/21.00/18.00)

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Spor Toto Süper Lig, İstanbul, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2021 - Son Dakika


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