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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022

06.02.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılacak. Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/07.00/11.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ders zilini Tuzla GİSBİR Ortaokulu açılış töreninde çalacak. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da törene iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

(Moskova)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini kadınlar büyük slalomda, Furkan Akar kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede çeyrek finalde yarışacak.

(Pekin/05.15/14.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kocaelispor- Beypiliç Boluspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/20.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasına Eczacıbaşı Dynavit- Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

4- Basketbolda Bitçi Erkekler Türkiye Kupası ve Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/12.00/14.00)

***

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Mustafa Şentop, Parlamento, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2022 - Son Dakika


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