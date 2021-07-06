GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bir Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(KKTC)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Münir Özkul Kreşi'ni, Akdeniz ilçesinde esnafı ve Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. Kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin lansman programına katılacak.

(Mersin/08.00/09.00/10.00/10.30/12.45/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

2- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye- Angola KEK Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini yapacak.

(Ankara)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılacak.

(Vilnius)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ikinci yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ligde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli olacak.

(Mies/12.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde çeyrek final maçları yapılacak.

(Londra)

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