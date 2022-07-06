GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2022

06.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeli ile bayramlaşma törenine katılacak.???????

(TBMM/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme ziyaretleri" kapsamında 28 Şubat mağdurlarından Sultan Kara ve ailesini evinde ziyaret edecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

???????(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı Endonezya'da, MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısına da başkanlık edecek.

(Bali)

SPOR

1- TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürleri Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/12.00/14.30)

2- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.

(Kufstein/10.30)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu eleme turları ve normal sezon kuraları İsviçre'de çekilecek; TOFAŞ'ın elemedeki, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'nin gruplardaki rakipleri belli olacak.

(Mies/12.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Londra)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı Mansur Yavaş: 'Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz' Mansur Yavaş: 'Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz'
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 00:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement