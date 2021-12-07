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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2021

07.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak, Şanlıurfa Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak, Şanlıurfa Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/12.45/Gaziantep/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Şehzadeler ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Manisa/11.50-18.45)

2- TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, 2020 yılı eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federal Meclis 26 Eylül'de yapılan genel seçimden 2,5 ay sonra yeni başbakanı seçecek.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SANTEK Dijital Fuarı Açılışı ve Kocaeli Savunma Sanayii İl Buluşması ile Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi AŞ Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00/16.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi"ni kamuoyu ile paylaşacak.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolculardan Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İtalya'nın Lazio takımıyla yapacakları maça ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-kırmızılı takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Roma/19.30/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Galatasaray Nef, Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek. F Grubu'nda, TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Oostende 22.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda, Türk Telekom, Andorra'nın MoraBanc takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Andorra La Vella/22.00)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekip London Lions'u konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki derbide Fenerbahçe Safiport, Galatasaray'ı ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maçı yapılacak.

(Bursa/16.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, Türk Hava Yolları, Rusya'nın Dinamo Moskova takımını konuk edecek. D Grubu'nda, Fenerbahçe, Opet deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza Filibe takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/18.00/Filibe/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşlarında, Spor Toto, Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta ise Almanya'nın SWD Powervolleys takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/İstanbul/21.00)

10- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında, Eczacıbaşı Dynavit, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kamnik/22.00)

11- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında, Nilüfer Belediyespor, İspanya'nın CV Tenerife takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(La Laguna/21.00)

12- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında, Halkbank, Bosna Hersek'in OK Bosna takımını konuk edecek.

(Ankara/14.00)

13- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen Beşiktaş-Mamak Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Cenaze, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2021 - Son Dakika


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