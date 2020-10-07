GÜNDEM ÖZETİ / 8 EKİM 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 EKİM 2020

07.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 8 EKİM 2020, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler ve Ümraniye'de temel atma törenlerine katılacak, okul ziyaretinde bulunacak ve Levent Camisi ile Çamlıca Camisi'nde inceleme yapacak.

(İstanbul/11.00-18.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katılacağı 9. Sağlık Zirvesinin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/12.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Doğankent ve Dereli ilçeleri ile il merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Giresun/15.15-20.15)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle 13. İstanbul Moda Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak, ardından foruma ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00/17.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılacak.

(Bratislava)

2- KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açılacak.

(Lefkoşa)

3- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

?(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun 2. haftası derbiye sahne olacak; Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'da düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/17.30)

3- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası 2. Tur ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın UVC Holding takımıyla karşılaşacak.

(Graz/20.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek. Antrenmandan sonra yeni transferlerden Diego Perotti, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

5- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son 4 takımın belirleneceği play-off turunda, tek maç üzerinden düzenlenen yarı final maçları yapılacak.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftadan ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Altekma ve Arkas Spor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/16.00/İzmir/20.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Kastamonu Belediyespor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Aksaray/15.00)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 EKİM 2020 - Son Dakika

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