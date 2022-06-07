GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2022

07.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in cenaze namazına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/17.07)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi açılışına katılacak.

(Kars/09.45-14.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Marmara Grubu Vakfınca düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- TBMM'den

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Adalet Komisyonunda 6. Yargı Paketi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, İller Bankası Genel Müdürlüğü hesapları incelenecek.

(TBMM/10.30/14.00/11.00/11.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenecek "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Balkanlar Diyaloğu" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak törenine katılacak.

(Edirne/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/15.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı kapanış programına katılacak.

(İstanbul/11.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ostim Teknik Üniversitesi Genç Ofis" açılışına katılacak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve kampüsü ile Eskişehirspor Kulübünü ziyaret edecek.

(Ankara/13.00/Eskişehir/16.15/16.30/18.30)

2- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabında erkeklerde eleme, kadınlarda yarı final mücadelesi yapılacak.

(Ankara/09.30)

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Mevlana İdris, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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