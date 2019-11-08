GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Angelica Hernandez Rojas ile görüşecek.

Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.

(Meksiko)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu Konuşmaları kapsamında "Atatürk'ü Anlamak" başlıklı sunum yapacak.

(Gaziantep/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu 10. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesini ziyaret edecek, "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans ile partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katılacak.

(Kars/10.00/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, Kepez ve Aksu belediyelerini ziyaret edecek.

(Antalya/14.00/16.00/17.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2020 bütçesi ve 2018 yılı kesin hesabı ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Ekonomi Bakanlığının 2018 yılı kesin hesabı ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" sonuçlarının sunulacağı toplantıya katılacak.

(Ankara/09.00)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranları ile eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek "Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi"ne katılacak.

(Cenevre)

2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlığındaki heyetle Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak 4'lü görüşme öncesinde gerçekleştireceği ön toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV KAGEM Geleneksel İslam Sanatları Sergisini ziyaret edecek, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı ve hutbe iradı gerçekleştirecek, "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" açılışı ile Eyüp Sultan Camisi'nde Mevlit Kandili Özel Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.30/13.00/16.30/19.40)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- TFF 1. Lig'de 11. haftanın ilk maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(Adana/19.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

5- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.

(Antalya/09.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Galatasaray HDI Sigorta- PTT, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30/Bursa/19.30)

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