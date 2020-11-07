GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2020

07.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz ve Zeytinburnu ilçe kongrelerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Beykoz ve Zeytinburnu ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan ve bu yıl N Kolay isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi yapılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Süper Lig'de 8. hafta, MKE Ankaragücü- Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor- Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Malatya/13.30/Kayseri/İstanbul/16.00/Sivas/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor- Altınordu, Akhisarspor- Beypiliç Boluspor maçları oynanacak.

(Eskişehir/13.30/Samsun/Manisa/16.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş- Gaziantep Basketbol, Galatasaray-TOFAŞ ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank- Haliliye Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Altekma- Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Sorgun Belediyespor- Arhavi Voleybol maçları yapılacak.

(Ankara/12.30/İstanbul/14.00/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Yozgat/16.00)

6- MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 12'nci ayağı Avrupa Grand Prix'si İspanya'da yapılacak.

(Valensiya/16.00)

7- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası maçları Kartepe'de başlayacak. Kupanın ilk gününde 8 maç yapılacak.

(Kocaeli/13.00-20.15)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında 2 maç yapılacak.

***

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Zeytinburnu, AK Parti, Beykoz, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2020 - Son Dakika


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