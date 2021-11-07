GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı'nın ilk dersini verecek.

(Tekirdağ/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP26 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye pavilyonunu ziyaret edecek, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Glasgow)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kaptan Altay Altuğ adına Tuzla'daki İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne yaptırılan laboratuvar ve yemekhane binası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane- Eyüp (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Test Sürüşü Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- TÜİK, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişiminin Cenevre Ofisinin açılış törenine katılacak.

(Cenevre)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki heyet, merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından eski Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakanı ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hasan Çengiç'in cenaze törenine katılacak.

(Saraybosna)

3- Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF'nin Riva'daki tesislerinde başlayacak.

(İstanbul)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30)

3- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası tek maçla tamamlanacak.

(18.00)

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