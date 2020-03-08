GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2020

30 dakika önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Mardin/13.30/15.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Etimesgut 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

SPOR

1- Süper Lig'de 25. haftaya Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Rize/16.00/Sivas/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 26. hafta Akhisarspor- Osmanlıspor, Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Manisa/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket, Beşiktaş Sompo Sigorta- Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Bursa/17.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. hafta Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet- PTT, Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/15.00/18.30/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında maç fazlasıyla averajla lider durumda bulunan Beşiktaş Aygaz ile ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları oynanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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Abdulhamit Gül, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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