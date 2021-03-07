GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenecek 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/09.00/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan esnafını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/12.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle " Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programına katılacak, TOBB tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi başlayacak.

(İstanbul/09.15)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara)

3- Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestolar izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe ve Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Antalya/16.00/Konya/İzmir/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçıyla sona erecek.

(Adana/19.00)

3- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek basın toplantısında, Turkcell'in Türk futbolundaki yeni sponsorluğu duyurulacak.

(İstanbul/11.00)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi İspanya'da yapılacak.

(Valensiya/14.00)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı finalinde VakıfBank'la Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00/20.15)

6- Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(12.00/11.30)

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