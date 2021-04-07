GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boyabat ilçesi ile il merkezinde esnafı ve belediyeyi ziyaret edecek, muhtarlarla ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Sinop/10.00-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Keçiören Belediyesini ziyaret edecek, ilçede alan incelemelerinde bulunacak.

(Ankara/14.00/15.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti; partinin İl Başkanlığını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Muhtarlar Derneğini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını, Ticaret Borsasını, Ziraat Odaları Birliğini, Ticaret ve Sanayi Odasını, OSB kayısı, tekstil ve ayakkabı fabrikalarını ziyaret edecek, kahveciler ile toplantı yapacak.

(Malatya/09.30-17.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İMEAK DTO Meclis Toplantısı'na katılacak, Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı Kapanış Değerlendirmesi Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-Antalya/17.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murotjon Berdialiyevich Azimov ve Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüşecek, Özbekistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Taşkent)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç MÜSİAD'ın düzenlediği Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ne video konferans ile katılacak.

(Ankara/10.15)

2- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Gaziantep-Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Denizli/Gaziantep/16.00/Malatya/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta; 2 ve 3. Gruplarda 30. hafta maçları yapılacak.

4- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak; Dinamo Zagreb-Villarreal, Ajax-Roma, Arsenal-Slavia Prag ve Granada-Manchester United karşılaşmaları oynanacak.

(Zagreb/Amsterdam/Londra/Granada/22.00)

5- Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/11.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34'üncü ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

7- Milli sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak.

Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 54 ve 58, kadınlarda 46 ve 49 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Sofya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.