GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2021

08.01.2021 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde, İstanbul ve Marmara üniversitelerince Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'nda ortaklaşa düzenlenecek "Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde, İstanbul ve Marmara üniversitelerince Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'nda ortaklaşa düzenlenecek " Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Tekirdağ/11.00-17.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılacak, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/09.00/15.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı Etkinliği'ne katılacak, İzmir Ticaret Odası'nda Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (TDOSB) gelişmeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısına iştirak edecek, İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesindeki tarımla ilgili komiteleri temsil eden meclis üyeleriyle toplantı yapacak.

(İzmir/10.00/14.00/14.45)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkıları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, TOBB'un ABD'de kurduğu "Türkiye Ticaret Merkezi Şikago Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatılması dolayısıyla eş zamanlı Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/04.28)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile Madrid'de görüşecek. Çavuşoğlu ve Laya görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılması ile Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Doha)

4- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları takip ediliyor.

(Washington)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.

(Lyon/22.45)

2- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00)

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Mustafa Şentop, Güney Kafkasya, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2021 - Son Dakika


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