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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022

07.02.2022 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Konya/09.30-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirecek.

(Londra)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi 3. Dönem Toplantısı ve Tarım-İş Forumu için gittiği Özbekistan'da temaslarda bulunacak.

(Taşkent)

3- En hızlı büyüyen 100 şirketin açıklanacağı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45)

2- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizini görüşmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek. Görüşme öncesinde basın açıklaması yapılacak.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Kayaklı koşu sprint mücadelesinde milli sporculardan kadınlarda Ayşenur Duman ve erkeklerde Yusuf Emre Fırat mücadele edecek.

(Pekin/11.00/11.50)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa- Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

3- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erecek.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Nutribullet Treviso takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 13. haftasında B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarında E Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Fransa'nın AS Cannes Dragons, B Grubu'nda Ziraat Bankkart, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Cannes/22.00/Maaseik/22.30)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftası Bolu Belediyespor-VakıfBank maçıyla tamamlanacak.

(Bolu/18.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. haftadan ertelenen Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş- Allpower Akü Cizre Belediyespor ve Spor Toto- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Afyonkarahisar/Ankara/16.00)

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Selçuklu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022 - Son Dakika


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