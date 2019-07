GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya gelecek.EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açılışı ile Türk-Rus Sanayi Forumu'na katılacak.DÜNYA DİPLOMASİ1- Yunanistan 'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler izleniyor.(Atina)2- Suriye 'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü 'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde başlayacak.(İstanbul/18.30)2- Fransa Bisiklet Turu, Binche ( Belçika ) - Epernay (Fransa) arasındaki 3. etap yarışlarıyla sürüyor.3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere 'nin başkenti Londra 'da sürüyor.4- Mısır 'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Mali- Fildişi Sahili ve Gana- Tunus maçları yapılacak.(19.00/22.00)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.