GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Bali)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.

(Mekke)

SPOR

1- Beşiktaş ve Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Kufstein/Graz/Kranj)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(Londra)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turu yapılacak.

(Spielberg/18.00)

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