GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022

07.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022

TCMB, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Bali)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.

(Mekke)

SPOR

1- Beşiktaş ve Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Kufstein/Graz/Kranj)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(Londra)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turu yapılacak.

(Spielberg/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
SPOR Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez'e coşkulu karşılama SPOR Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez'e coşkulu karşılama Fransa Büyükelçisi Herve Magro: Ankara Anlaşması'nın Ruhunu Yaşatmaya Devam Edeceğiz Fransa Büyükelçisi Herve Magro: Ankara Anlaşması'nın Ruhunu Yaşatmaya Devam Edeceğiz
Kaynak: AA

Ankara, TCMB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:42 Putin'den olası bir askeri hamleye karşı Batı'ya uyarı: Bırakın denesinler
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 00:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement