GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nun arasında yer aldığı bir grup sporcu yurda dönecek.

(İstanbul/05.20)

2- Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta Giresunspor ile karşılaşacak.

(Giresun/20.00)

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