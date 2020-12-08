GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2020

08.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avlu, Gar Meydanı ve Çamlık alanları ile Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda incelemelerde bulunacak, İl Değerlendirme ve İlçe Belediye Başkanları ile Koordinasyon Toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesi'ni, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00 -18.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

4- TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle, Memur Sendikaları Konfederasyonu ile Ostim Teknik Üniversitesinin düzenlediği Online Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akyurt yolunda incelemelerde bulunacak, Akyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Ankara'nın kuzey ilçelerinin belediye başkanlarıyla toplantı yapacak ve ardından Kalecik Belediye Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirecek.

(Ankara/08.00-11.00)

4- TÜİK, 2019 yılı eğitim harcamaları istatistikleri ile ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret anlaşmaları müzakereleri kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/10.00)

2- Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

(Hatay/19.30/İzmir/18.30)

3- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında 10 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla yapacağı maç için özel uçakla Tel Aviv'e gidecek.

(Sivas/10.00)

Sivasspor'da yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü için İsrail'e gitmeyecek teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile futbolculardan Max Gradel, maçın oynanacağı Bloomfield Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Tel Aviv/16.30/17.00)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftasına Ankara Keçiörengücü-Giresunspor, Adana Demirspor-Altınordu ve Altay-Ankaraspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00)

5- Misli.com 2. Lig gruplarında 14. hafta maçları tamamlanacak; 3. Lig'de 13. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak.

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Limoges takımını konuk edecek; H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Burgos/20.30)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan Nis takımıyla, D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/22.30/Gran Canaria/23.00)

8- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında ev sahibi Grupa Azoty ile karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/22.30)

9- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

10- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ikinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Mersin/16.00)

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasından ertelenen VakıfBank-Sarıyer Belediyespor, 15. haftasından ertelenen Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor, 17. haftadan ertelenen PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/Aksaray/17.00/Ankara/13.00)

13- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. haftadan, Kadınlar Süper Lig'de ise 5 ve 7. haftadan ertelenen birer maç yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Zehra Zümrüt Selçuk, Memur Sen, Nisan, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2020 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sahaya çıkma şartını açıkladı: 4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bunu konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bunu konuşuyor         
23:54
Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi         
23:28
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor         
23:06
Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız         
22:48
Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı         
22:12
Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
21:29
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 00:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei