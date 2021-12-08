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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2021

08.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı 16. Oturumu kapsamında, İSİPAB İcra Komitesi'nin 46. toplantısında katılımcılara hitap edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı 16. Oturumu kapsamında, İSİPAB İcra Komitesi'nin 46. toplantısında katılımcılara hitap edecek.

Şentop, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalıbaf, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khaled Elmeshrı ile ayrı ayrı görüşecek.

(İstanbul/10.00/10.30/11.15/12.00/14.20/15.20)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü, Göbeklitepe'yi, esnafı ve Şanlıurfa adliyesi önünde oturma eylemi yapan Şenyaşar ailesini ziyaret edecek, Kadınlar Buluşması'na ve Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00-13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) kapanış programına ve program kapsamındaki "Bakanlar Oturumu"na katılacak.

(Antalya/10.00-17.10)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Fahri Doktora programına katılacak, başkent Nur Sultan'daki Uluslararası Türk Akademisi'ne ziyarette bulunacak.

(Türkistan/Nur Sultan)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek, Mali Müşavirler Odası, Ziraat Odası, Esnaf Odası ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret edecek, CHP İl Başkanlığında toplantıya katılacak.

(Bursa/10.00-18.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolunun elektrikli işletmeye açılması törenine katılacak.

(Kırıkkale/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2020 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ekim ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde İletişim Başkanlığınca düzenlenecek Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

(Ankara/10.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta karşılaşmaları oynanacak. D Grubu'nda Fenerbahçe Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek; E Grubu'nda Galatasaray deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Roma/23.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasının deplasman maçlarında; Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Zenit, Anadolu Efes ise Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

(St. Petersburg/20.00/Münih/21.45)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda VakıfBank, deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo takımıyla karşılaşacak.

(Salo/20.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu rövanşında Halkbank, Bosna Hersek'in OK Bosna takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

(Bingöl/14.00)

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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Mustafa Şentop, İstanbul, Kongre, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2021 - Son Dakika


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