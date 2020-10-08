GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2020

08.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/16.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinde bulunacak, basın açıklaması yapacak, Adana Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantıları (Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis) sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

(Adana/10.30-18.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nin açılışında yer alacak, Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Gen Bankası'nda incelemelerde bulanacak, Gördes Belediyesini ziyaret edecek, Gördes Gençlik Kongresi'ne, Concept Investment Tarım İşletmesi-Ceviz İşleme Tesisi'nin açılışına ve Karakeçili Tarım İşletmesinin ceviz bahçesinde hasada katılacak.

(İzmir/10.15/10.50/Manisa/12.35-16.35)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temas ve ziyaretlerde bulunacak.

(Mardin/09.30-19.00)

3- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endeksleri ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalarla yansımaları izleniyor.

?(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Ankara/12.45)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek, antrenmanın ardından yeni transferlerden Kemal Ademi, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak, Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.

(İzmir/10.00/10.30)

4- Galatasaray Spor Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA-Karayolları maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/İstanbul/15.00)

6- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'yla karşılaşacak.

(Podgorica/21.00)

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Kentsel Dönüşüm, Gaziosmanpaşa, Murat Kurum, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2020 - Son Dakika

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