GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Bademlidere Kent Ormanı ağaç dikim törenine katılacak.

(Ankara/09.30/11.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na katılacak.

(İzmir/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazi Sinan Bayırlı'yı, İlkadım ve Atakum belediyeleri ile İlkadım ve Bafra esnafını ziyaret edecek.

(Samsun/11.45-19.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prometeon yeni Ar-Ge Merkezi açılış törenine katılacak

(Kocaeli/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Kahramankazan yolu Saray, Yazıbeyli, Aydın Köprülü Kavşağı açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışması'nın son gününde orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.

(Aksaray/10.15)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi ile "İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür Sanat Kompleksine Dönüşümü Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İzmir/15.00/20.00)

SPOR

1- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(New York)

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