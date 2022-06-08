GÜNDEM ÖZETİ / 9 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret edecek, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Ordu/10.00/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde Konyalılar Günü açılışına ve Konyalılar Günü Akşam Yemeği'ne katılacak.

(Ankara/17.00/20.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaali, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Sakarya/14.00/15.15/16.35)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(14.00)

Adalet Komisyonunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Enerji Borsaları Birliği (Europex) 20'nci yıl buluşmasına katılacak.

(Antalya/20.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilik ziyaretinde bulunacak, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.30/11.00/18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak Türksat 5B uydusu ile ilgili basın açıklaması yapacak, Hak-iş Konfederasyonu ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00/12.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'ta "Gerçekliğe Dönüş Göbeklitepe Sergisi"ni ziyaret edecek ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ve Anna Prohaska konserini izleyecek.

(İstanbul/18.00/20.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile Elektrik Üretim A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalanması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Etnospor Kültür Festivali Açılışı ile Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/Diyarbakır/17.00)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko, ikinci maçta Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına kadınlar ve erkeklerde yapılacak mücadelelerle devam edilecek.

(Ankara/11.00)

5- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Lüksemburg/18.00)

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