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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2022

08.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenecek İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yer alacak.

(Ankara/11.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşacak.

(Antalya/10.30)

2- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne ve Anma Töreni'ne katılacak, Çelik Kanatlar'ın gösterisini izleyecek.

(Kars/10.30/12.00/13.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor- Altay ve Çaykur Rizespor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/Rize/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor, Manisa FK- İstanbulspor, Beypiliç Boluspor- Balıkesirspor, Eyüpspor- Gençlerbirliği maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/Manisa/13.30/Bolu/16.00/İstanbul/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef- Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonda ilk yarının son haftası ertelenen maçlar dışında tamamlanacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya 07 Basketbol- Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.

(Antalya/14.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru- Sarıyer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/18.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Antalya Anadoluspor-Tekirdağspor maçı yapılacak.

(Antalya/15.00)

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Kızılcahamam, İstanbul, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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