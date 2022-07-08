GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022

08.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022

Kurban Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/06.09-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tokyo-Ankara)

SPOR

1- Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren takımlardan Beşiktaş, Alman ekip Werder Bremen'le, Galatasaray ise Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(Innsbruck/17.00/Graz/20.30)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdürüyor.

(Kranj)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur ile Kazakistan'dan Elena Rybakina karşılaşacak.

(Londra/16.00)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.

(Spielberg/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır Konya Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Avusturya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 00:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement