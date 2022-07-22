GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

22.07.2022 06:36
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/20.30)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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