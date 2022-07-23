GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

23.07.2022 07:09
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/17.30)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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