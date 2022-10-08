GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenecek "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.
(Balıkesir/15.00)
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika
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