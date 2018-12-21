Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl
Ödülleri" programına katılacak.
(İstanbul/14.30/19.30)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:22 Kaynak: AA
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