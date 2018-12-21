Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

35 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.

(İstanbul/14.30/19.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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