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Gündem Özetine

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00/16.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:59 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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