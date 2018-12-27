Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:59 Kaynak: AA
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