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1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

Gündem Özetine, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:19 Kaynak: AA

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