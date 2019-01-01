Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:19 Kaynak: AA
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