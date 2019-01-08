Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

20 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/15.00/18.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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