Gündem Özetine

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20 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK
toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/11.45/15.00/18.00)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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