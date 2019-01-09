Gündem Özetine

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1 saat önce
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler" konulu sempozyuma katılacak, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul edecek.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler" konulu sempozyuma katılacak, Singapur
'un Ankara
Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul edecek.
(Ankara/12.00/TBMM/15.30)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:37 Kaynak: AA
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