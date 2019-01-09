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1 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler" konulu sempozyuma katılacak, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul edecek.

Gündem Özetine, System.String[]
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler" konulu sempozyuma katılacak, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı kabul edecek.

(Ankara/12.00/TBMM/15.30)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Singapur, Ankara, Güncel
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