Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katılacak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK...
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu
Emine Erdoğan, Paralı Poşet Uygulamasını Değerlendirdi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak